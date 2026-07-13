ROVERETO. Profondo cordoglio nel mondo della corsa trentina per la scomparsa di Arianna Marinoni, atleta di 47 anni della Stivo Running, venuta a mancare nella serata di ieri.

Ad annunciare la triste notizia è stata la stessa società sportiva con un messaggio affidato ai social, nel quale esprime vicinanza ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

«Ci sono notizie che lasciano senza parole e che colpiscono profondamente tutta la nostra comunità», si legge nel ricordo pubblicato dalla Stivo Running, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia dell'atleta in questo momento di dolore.

Nel messaggio, la società saluta Arianna con parole cariche di affetto: «Continuerai a far parte della nostra squadra e del ricordo di chi ha avuto la fortuna di condividere con te un tratto di strada. Riposa in pace».