MILANO. Taglia corto sulle polemiche con Pietro Sighel, "parlano i risultati" risponde Arianna Fontana ai microfoni delle TV a Casa Italia. "Ho letto (l'intervista in cui dice che non fa squadra, ndr) e sinceramente non meritano assolutamente la mia attenzione" ha aggiunto parlando a margine della visita alla Triennale.

"Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio e allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei stata all'estero" ha aggiunto la pattinatrice azzurra.

In un’intervista alla Repubblica Sighel aveva detto: «Ma chi la conosce, Arianna Fontana? Da otto anni si allena all’estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista».