RIVA DEL GARDA. Ottimo risultato per la squadra senior femminile della Virtus Alto Garda, che ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati nazionali di tiro con l’arco. Una finale combattuta ha visto la formazione altogardesana cedere solo al forte trio piemontese degli Arcieri delle Alpi, che si è aggiudicato il titolo con il punteggio di 6-2.



Il percorso verso la finale è iniziato con la convocazione arrivata a metà febbraio, che ha visto impegnate Simona Bortolotti e Serena Avancini per le prove individuali e Michele Cont nell’arco nudo senior maschile. Proprio Michele Cont ha confermato il proprio livello, mantenendo uno standard competitivo durante tutta la manifestazione.



La squadra senior femminile ha poi iniziato il cammino verso il titolo assoluto affrontando le altre formazioni in gara. Ai quarti di finale le atlete della Virtus Alto Garda hanno incontrato le “cugine” dell’Altopiano di Pinè, superate soltanto allo shoot-off conclusivo. In semifinale è arrivato il successo contro gli Arcieri Bresciani, con il punteggio di 6-2 che ha aperto le porte della finale.



«Come sempre, tutto questo successo non sarebbe stato possibile senza la presenza costante di tecnici e accompagnatori», hanno sottolineato dalla squadra, ricordando il lavoro dello staff nel supportare gli atleti sotto il profilo tecnico e mentale. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’assessore allo sport Mario Caproni, che ha fatto i complimenti alle arciere della Virtus Alto Garda, a Michele Cont e a tutto lo staff per il risultato ottenuto.