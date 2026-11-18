TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino conquista una vittoria in EuroCup superando il Neptunas Klaipeda con il punteggio di 96-83.

La squadra trentina ha costruito il successo fin dal primo quarto, chiuso sul 30-19, riuscendo poi a conservare il vantaggio anche nella seconda frazione, terminata 24-22. All'intervallo lungo il tabellone segnava 54-41 per i bianconeri. Dopo la pausa, l'Aquila ha continuato a gestire la partita, aggiudicandosi anche il terzo periodo per 21-17. Nell'ultimo quarto il Neptunas ha provato a ridurre il divario, vincendo la frazione 21-25, ma senza riuscire a rimettere in discussione il risultato.

La partita, disputata alla BTS Arena di Trento, era valida per l'ottava giornata del Gruppo C di EuroCup.