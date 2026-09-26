REGGIO EMILIA. L’Aquila Trento comincia il campionato di Serie A con una vittoria in trasferta. Al PalaBigi i bianconeri superano la Pallacanestro Reggiana 83-78 al termine di una partita equilibrata, decisa soltanto negli ultimi minuti. Un esordio positivo per Trento, capace di conservare lucidità quando i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato.

L’avvio è favorevole all’Aquila, che chiude il primo quarto avanti 26-18. Reggio cresce nella seconda frazione e riduce lo svantaggio, ma all’intervallo Trento conduce ancora 46-43. Anche il terzo quarto procede sul filo dell’equilibrio: gli ospiti mantengono il vantaggio, seppur minimo, e arrivano all’ultimo periodo sul 62-61.

Nella frazione conclusiva la Reggiana passa davanti per la prima volta. Da lì le due squadre si alternano al comando, senza riuscire a prendere un margine rassicurante. A poco più di due minuti dalla sirena i padroni di casa sono ancora avanti, ma Trento reagisce e torna in testa nel momento decisivo.

Il finale premia i bianconeri, che chiudono sull’83-78 e portano a casa i primi punti della stagione. Per Reggio resta il rammarico di aver completato la rimonta senza riuscire a difendere il vantaggio nell’ultimo tratto della gara. Per l’Aquila è una vittoria costruita con una buona partenza e, soprattutto, con la capacità di rispondere alla pressione degli avversari nei minuti conclusivi.

(foto Giulio Ciamillo)