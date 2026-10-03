TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino sfiora una rimonta clamorosa ma incassa la prima sconfitta stagionale in campionato. Sul parquet della BTS Arena è la Nutribullet Treviso a festeggiare, imponendosi 93-90 al termine di una partita che l’Aquila riesce a riaprire dopo essere precipitata fino a -16. Non bastano ai bianconeri i 19 punti di Olivari e i 17 di Bigelow.

Treviso prende subito il comando e chiude il primo quarto avanti 22-16. Nel secondo periodo le difficoltà di Trento aumentano: la Nutribullet trova continuità in attacco, scappa via e va negli spogliatoi sul 50-36. Russell e Macura fanno male alla difesa bianconera, mentre la squadra di Massimo Rossi, reduce dalle vittorie contro Reggio Emilia e Klaipeda, fatica a trovare ritmo.

Al rientro dagli spogliatoi cambia però la partita. La Dolomiti Energia alza l’intensità, rosicchia progressivamente lo svantaggio e si presenta all’ultimo quarto sotto di sei, sul 70-64. La rimonta si completa quando Trento mette addirittura la testa avanti sul 77-76, trasformando gli ultimi minuti in una battaglia punto a punto.

Nel finale, però, Treviso è più lucida. Russell chiude con 24 punti, Macura ne aggiunge 20 e Chapman trova dalla lunetta i punti decisivi. Trento resta agganciata fino all’ultimo possesso ma non riesce a completare l’impresa: finisce 93-90, con l’Aquila che chiude la partita con il rammarico per un primo tempo troppo complicato e una grande reazione rimasta senza premio.