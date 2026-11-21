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TRENTO. Cento punti segnati e una vittoria davanti al proprio pubblico. La Dolomiti Energia Trentino supera Napoli per 100-86 nella sfida di Serie A di basket disputata oggi, sabato 21 novembre, alla Bts Arena.
Una partita conclusa con un margine di 14 punti per i bianconeri, capaci di imporsi in tutti i parziali tranne il secondo. Dopo aver chiuso il primo quarto avanti 22-20, Trento ha subito il ritorno dei campani, che all’intervallo conducevano 50-48.
La reazione dell’Aquila è arrivata nella ripresa: nel terzo periodo i trentini hanno realizzato 24 punti contro i 22 degli avversari, tornando in parità sul 72-72.
Nell’ultimo quarto è arrivato lo strappo decisivo: 28 punti per Trento contro i 14 di Napoli, per il definitivo 100-86.