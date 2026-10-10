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TRENTO. L’Aquila Basket espugna il PalaCarnera e batte Udine 74-66, conquistando una vittoria importante nella terza giornata del campionato di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino si impone in trasferta con otto punti di vantaggio, centrando un successo che dà fiducia alla squadra e conferma la sua capacità di reagire in un avvio di stagione impegnativo.
Il risultato premia i bianconeri, capaci di avere la meglio su un’Udine che si era presentata alla sfida ancora imbattuta in campionato, dopo le vittorie contro Scafati e Cantù.
Al termine dei quaranta minuti, il tabellone dice 74-66 per l’Aquila, che torna così dalla trasferta friulana con due punti preziosi. Una vittoria che assume un valore particolare anche per il momento in cui arriva: dopo due battute d’arresto ravvicinate, la squadra ritrova il successo e può guardare con maggiore fiducia ai prossimi appuntamenti tra campionato ed EuroCup.
Per Udine arriva invece il primo stop della stagione in Serie A. La formazione friulana non riesce a sfruttare il fattore campo e deve arrendersi alla squadra trentina, che lascia il PalaCarnera con una vittoria significativa.