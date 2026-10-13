TRENTO. L'Aquila Basket Trento si ferma davanti al Chemnitz 99. Nella sfida di EuroCup, la Dolomiti Energia esce sconfitta con il punteggio di 80-88, al termine di una partita rimasta in equilibrio per buona parte del confronto e decisa nell'ultimo quarto.

I bianconeri hanno chiuso i primi dieci minuti sotto di due punti, sul 17-19, prima di andare all'intervallo lungo con il punteggio di 34-37. Anche dopo la pausa la gara è rimasta aperta: nel terzo periodo Trento ha provato a restare agganciata agli avversari, ma il parziale di 24-18 ha consentito ai tedeschi di presentarsi agli ultimi dieci minuti con un margine da gestire.

La svolta è arrivata nel quarto periodo, quando Chemnitz ha trovato maggiore continuità offensiva, mettendo a segno 33 punti contro i 22 dei padroni di casa. Un allungo che ha fatto la differenza e ha permesso alla formazione tedesca di chiudere sul definitivo 88-80.

Per l'Aquila Basket resta il rammarico per un incontro nel quale la squadra è riuscita a rimanere in partita per tre quarti, senza però trovare le risorse necessarie per contenere l'accelerazione degli avversari nel finale. Chemnitz ha così conquistato la vittoria nella gara di stagione regolare di EuroCup, mentre Trento dovrà ripartire dagli aspetti positivi dei primi trenta minuti per ritrovare continuità nelle prossime sfide.