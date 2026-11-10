TRENTO. La partita, valida per la settima giornata del girone C di EuroCup, si è disputata alla Bts Arena. Per i bianconeri si trattava di un appuntamento importante per provare ad avvicinarsi alle prime posizioni del gruppo. Di fronte c'era il Tofaş Bursa, guidato dall'ex allenatore dell'Aquila Massimo Cancellieri.

Il primo quarto si è chiuso con Trento avanti 24-21, ma il Tofaş ha recuperato terreno nella seconda frazione, portando le squadre all'intervallo sul 44-44. Anche dopo la pausa il confronto è rimasto aperto: al termine del terzo periodo i turchi conducevano di un solo punto, 67-66.

La differenza si è fatta sentire soprattutto nell'ultimo quarto. Il Tofaş ha trovato 29 punti contro i 20 dell’Aquila, riuscendo a costruire il margine necessario per chiudere la partita sul 96-86.

Per la Dolomiti Energia è arrivata così una nuova battuta d'arresto nella competizione europea, dopo la sconfitta contro Napoli.