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TRENTO. Serata difficile per l'Aquila Basket Trento, che nella sfida di oggi contro la Virtus Bologna incassa una sconfitta per 75-88.
La Virtus parte forte e chiude il primo quarto avanti di undici punti (24-13). Trento prova a reagire nella seconda frazione, vinta 19-15, ma al rientro dagli spogliatoi gli emiliani riprendono il controllo della gara, allungando ulteriormente con un parziale di 31-16 nel terzo periodo.
Nell'ultimo quarto l'Aquila prova a ridurre il distacco, imponendosi per 27-18, ma il recupero non basta a cambiare l'esito dell'incontro.
Il punteggio finale è di 88-75 per la Virtus Bologna.