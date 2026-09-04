LIVIGNO. Una Dolomiti Energia Trentino dai due volti ribalta Cantù e conquista un netto successo per 96-77 nel test di preseason. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto di 13 punti, l’Aquila cambia completamente passo nella ripresa e domina la seconda parte della sfida.

Trento ritrova Jordan Bayehe, mentre restano fuori Darius Brown II, arrivato a Livigno nel tardo pomeriggio di ieri e alle prime attività con la squadra, e Patrick Hassan, ancora impegnato nel percorso di recupero. Protagonista assoluto è Charlie Brown Jr., che chiude con 29 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

L’avvio è equilibrato, ma con il passare dei minuti Cantù prende il controllo della partita. Flagg e Miles firmano un parziale di 8-0 e il primo quarto si chiude sul 29-24. Nel secondo periodo i lombardi aumentano il vantaggio, sfruttando soprattutto le difficoltà difensive dell’Aquila. All’intervallo il tabellone dice 55-42 per Cantù, con Trento costretta a inseguire.

Al ritorno dagli spogliatoi cambia tutto. Niang, Bigelow e Charlie Brown Jr. guidano una furiosa rimonta, con Trento capace di piazzare un parziale di 15-0 in appena quattro minuti. Niang firma dall’arco il pareggio e Brown completa il sorpasso. Da quel momento l’inerzia passa definitivamente nelle mani dell’Aquila, che chiude il terzo quarto avanti 70-65.

Nell’ultimo periodo Trento dilaga. Bertini colpisce da tre, Medina Bouza schiaccia sull’assist di Olivari e Niang continua a trovare il canestro. Poi sale nuovamente in cattedra Charlie Brown Jr., che con due triple consecutive porta i bianconeri sul +15. Il vantaggio cresce fino al 93-73 prima del definitivo 96-77.

Oltre ai 29 punti di Brown, spiccano i 15 punti di Cheickh Niang e i 12 con 7 assist di Quincy Olivari. Bigelow ne aggiunge 10. A Cantù non bastano invece i 23 punti di Savion Flagg.

La preseason della Dolomiti Energia Trentino proseguirà con la Garda Ball Elite di Lonato del Garda. Giovedì 10 settembre alle 20 i bianconeri affronteranno in semifinale la Reyer Venezia, mentre sabato 12 è prevista la finale. Gli ultimi test saranno il 17 settembre contro Udine al PalaMazzali di Bolzano e il 19 settembre contro Treviso a Schio.