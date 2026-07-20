TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino piazza un altro colpo di mercato in vista della stagione 2026-2027 annunciando l'ingaggio di Charles Brown Jr., ala statunitense di 29 anni che porta in dote esperienza NBA, diverse stagioni da protagonista in G League e il titolo di campione della Repubblica Dominicana conquistato da MVP delle finali.

Il giocatore, nato a Philadelphia il 2 febbraio 1997, è un esterno di 198 centimetri per 84 chilogrammi, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro. Rapido, esplosivo e versatile, Brown è apprezzato per la capacità di creare gioco con la palla in mano, attaccare il ferro e colpire anche dalla lunga distanza. In difesa si distingue per aggressività, intensità e abilità nel recuperare palloni e conquistare rimbalzi.

Dopo il percorso universitario alla Saint Joseph's University, concluso con una stagione da 19 punti e 6,2 rimbalzi di media, Brown ha mosso i primi passi tra i professionisti partecipando alla Summer League con gli Atlanta Hawks, che gli offrirono un contratto two-way. Da allora ha costruito una carriera tra NBA e G League, vestendo anche le maglie di Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, New York Knicks e partecipando ai camp con gli Charlotte Hornets.

In G League ha lasciato il segno con numeri importanti, contribuendo anche alla conquista del titolo con i Delaware Blue Coats nella stagione 2022-2023. Ha inoltre indossato la maglia della nazionale statunitense durante una finestra di qualificazione FIBA.

Nell'ultima annata Brown ha disputato 46 partite con i Memphis Hustle, chiudendo con 17,3 punti, 5,2 rimbalzi e 3,4 assist di media. Successivamente si è trasferito ai Gigantes de San Francisco, nella Liga Nacional de Baloncesto della Repubblica Dominicana, dove ha guidato la squadra alla conquista del campionato, venendo eletto MVP delle finaligrazie a una media di 21,8 punti, 4,8 rimbalzi e 2,5 assist nella serie decisiva.

Soddisfatto dell'operazione il tecnico Alessandro Rossi, che vede nell'americano un tassello ideale per il nuovo progetto bianconero. «Crediamo con Charlie Brown Jr. di aver fatto un altro passo nella direzione in cui vogliamo andare. È un giocatore versatile, un ottimo atleta capace di trattare la palla e di agire da creatore aggiunto nel nostro sistema di gioco. Siamo impazienti di accoglierlo, consapevoli del lavoro necessario per aiutarlo ad adattarsi al campionato italiano e alla nostra pallacanestro».