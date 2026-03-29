TOKYO. Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari.



Antonelli è il primo pilota con meno di 20 anni a guidare la classifica del mondiale. Ora ha nove punti di vantaggio su George Russell, che non è riuscito a salire sul podio chiudendo alle spalle di Leclerc. Quinta piazza per Lando Norris (McLaren) e sesto per Lewis Hamilton, con la Ferrari. Pierre Gasly (Alpine) ha preso la settima posizione davanti a Max Verstappen (Red Bull Racing), ottavo davanti a Liam Lawson (Racing Bulls) ed Esteban Ocon (Haas), decimo.