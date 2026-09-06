MONZA. Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 e lo fa nel modo più spettacolare: partito dall’ultimo posto, il pilota italiano ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza, diventando anche il più giovane di sempre a imporsi sul circuito brianzolo.

Un successo che interrompe un’attesa lunghissima per l’Italia. Un pilota italiano non vinceva infatti il Gran Premio di Monza da 60 anni: l’ultimo era stato Ludovico Scarfiotti, che nel 1966 aveva conquistato la gara al volante della Ferrari.

A completare il podio è stato Max Verstappen con la Red Bull. Alle sue spalle hanno concluso le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Giornata amara invece per la Ferrari: Lewis Hamilton ha terminato al sesto posto ed è stato l’unico pilota della Rossa a vedere il traguardo.

La gara di Charles Leclerc si è infatti conclusa già al quarto giro a causa di un incidente. A rendere ancora più speciale la giornata di Antonelli, sugli spalti di Monza c’era anche il suo grande amico Jannik Sinner, presente per assistere alla storica impresa del giovane pilota italiano.