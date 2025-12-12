TRENTO. È l'uomo che ha fatto grande il curling in Italia. Grazie alla sua cavalcata nel doppio misto, in coppia con Stefania Constantini alle Olimpiadi di Pechino 2022, le immagini delle 'stone' che scivolano su ghiaccio sono diventate sempre più popolari anche nel Belpease. Sarà Amos Mosaner, assieme a Federica Brignone, il portabandiera tricolore a Cortina. Nato e cresciuto in provincia di Trento, è uno dei volti storici della squadra maschile di curling, di cui fa parte in pianta stabile dal 2013.

Era in pista, nel 2018, quando il team azzurro conquistò il bronzo europeo, tornando a vincere una medaglia internazionale a distanza di quasi quarant'anni dall'ultima. Fu quel traguardo a dare il via, passo dopo passo, agli anni d'oro del curling italiano, anni in cui la presenza di Mosaner è stata il fil rouge dei traguardi della nazionale: c'era nel 2021, con un altro bronzo europeo nel maschile, e c'era soprattutto a Pechino, nel 2022.

L'Italia si presentava per la prima volta nel doppio misto alle Olimpiadi, schierando la coppia che si era presentata ai Mondiali l'anno precedente: lui e Stefania Constantini. In Cina iniziarono con una vittoria nei gironi e non smisero più. La loro intesa andò affinandosi, partita dopo partita, portando a casa partite anche molto tirate contro Canada e Svizzera. Dalla semifinale, invece, nemmeno la sofferenza. Schiantarono la Svezia 8-1, per poi dominare in finale anche contro la Norvegia in una gara controllata dall'inizio alla fine. Un assolo immacolato, che sovvertì ogni pronostico e spalancò le prime pagine nazionali anche al mondo del curling. E la coppia, quest'anno, è tornata ai massimi livelli, regalando a maggio anche il primo titolo mondiale all'Italia del curling: le prove generali per un ritorno alle Olimpiadi da campioni in carica, in casa. L'obiettivo di Mosaner è uno storico bis, cercando anche, perché no, un risultato di rilievo con la squadra maschile.