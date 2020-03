La finale che ha messo nel mirino è quella degli Us Open, tra i sogni nel cassetto c'è quello di battere Federer a Wimbledon. Dopo una stagione piena di soddisfazioni, Jannick Sinner guarda avanti con ambizione. "La finale dello Slam che mi piacerebbe giocare è quella degli US Open perché finora, tra tutti gli slam che ho giocato, tranne il Roland Garros, ha il campo che mi piace di più" dice il talento del tennis italiano a Skysport. "La palla rimbalza più alta e potrebbe aiutare il mio gioco - ha spiegato il numero 73 del ranking -. Sull'erba devo ancora capire bene come giocare, mentre in Australia ho giocato in condizioni strane, c'era tanto vento, però potrebbe piacermi. L'avversario della finale? Va bene tutto". Parlando di Wimbledon, che quest'anno a causa della pandemia da coronavirus, rischia come altri tornei di essere rinviato, Sinner spiega: "Sarà molto emozionante la mia prima volta sul centrale perché lì si sente molto di più la storia del tennis. Se dovessi scegliere un giocatore da affrontare sceglierei Federer perché è il migliore che puoi incontrare sull'erba e se lo batti puoi vincere il torneo".