Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, a breve diventerà padre. A darne notizia via social è stato lo stesso ex velocista giamaicano, 33 anni, otto ori olimpici alle spalle.

La futura madre è la modella Kasi Bennett, anche lei originaria dell’isola caraibica, di quattro anni più giovane. Le foto postate su Instagram da entrambi la ritraggono fasciata in un lungo vestito rosso fuoco, con il pancione già piuttosto evidente.

«Voglio dirvi che sta per arrivare un re o una regina...» ha scritto Bolt, ricevendo in pochi minuti migliaia di “like”. «Il nostro bambino d’oro. Prossimamente... La nostra più grande celebrazione... La nostra più grande benedizione» ha risposto lei sul proprio profilo, che sfiora i 300mila follower.

I due fanno coppia dal 2014 e la loro storia ha resistito a più di una sbandata dello sprinter, velocissimo non solo in pista ma anche quando c’era da inseguire qualche ammiratrice più intraprendente delle altre.

Il caso più clamoroso, quello che li portò vicini alla rottura, risale ai giochi di Rio del 2016. La bella Jady Duarte, studentessa, agganciò Bolt in un locale - raccontando poi, al Daily Mail, di non averlo riconosciuto all’inizio - per proseguire la serata nella sua stanza del villaggio olimpico, «dove nessuno mi ha chiesto un pass o un documento d’identità per entrare, probabilmente perché ero con Bolt».

«Pensavo fosse veloce come in pista, invece abbiamo fatto sesso la prima volta per circa 40 minuti, poi si è riposato un paio di minuti e abbiamo fatto il bis», aggiunse senza giri di parole.

Poteva bastare assai meno per troncare una relazione diventata pubblica solo da un paio di mesi, quando Bolt aveva condiviso su Instragram una foto con la sua amata, prima delle Olimpiadi, intitolandola «President and First Lady».

Ma, invece di sbattere la porta, Kasi sfoderò una buona dose di ironia, dimostrandosi assai più matura del compagno. «Quando la tua ragazza è Selfridges e la tradisci con Primark» gli rispose sui social, paragonando la rivale alla nota catena di abbigliamento a basso costo. Una frecciata che deve aver aperto gli occhi di Usain più di uno schiaffo.