MILANO. Lucia Dalmasso è bronzo nello snowboard a Milano Cortina 2026, firmando un risultato pesante per la squadra azzurra davanti al pubblico di casa. L’azzurra, classe 1997, ha gestito al meglio i momenti decisivi della gara, trovando la soluzione giusta quando contava di più e trasformando la pressione in lucidità.



Per Dalmasso si tratta del punto più alto di un percorso costruito negli anni con lavoro e continuità, che ora la proietta tra i volti simbolo di questa edizione dei Giochi. Quarta la compagna azzurra Elisa Caffont.