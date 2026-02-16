DESIO – Vince Cantù al PalaDesio al termine di una partita molto complicata per i bianconeri che, dopo un buon primo quarto, subiscono la fuga dei padroni di casa trascinati da percentuali al tiro altissime (56,8% da due e 59,4% da tre punti). Trento prova a restare in partita, ma l’energia dei brianzoli indirizza definitivamente la gara.



Per i bianconeri non bastano i 19 punti con 7 rimbalzi di Andrej Jakimovski e i 17 punti di Khalif Battle. L’MVP della serata è Bortolani, autore di 24 punti e 4 rimbalzi. Ora per l’Aquila sono previsti due weekend di pausa prima di tornare in campo per l’ultima parte di stagione.