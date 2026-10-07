BERGAMO. Il mondo della pallavolo italiana piange Stefania Corna, scomparsa oggi, mercoledì 7 ottobre, dopo una lunga malattia. La regista bergamasca aveva costruito una lunga carriera tra i massimi livelli del volley italiano, arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale.

Cresciuta nella Foppapedretti, Corna aveva giocato in Serie A con le maglie di Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 aveva inoltre militato nel Club Italia.

Importante anche il suo percorso in azzurro. Stefania Corna aveva conquistato due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008. Il 7 giugno 2011 era arrivato anche l'esordio con la Nazionale seniores, al Montreux Volley Masters, nella partita Italia-Cuba terminata 1-3.

Profondo il cordoglio della Fipav. Il presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario generale Stefano Bellotti, il Consiglio federale e l'intera Federazione si sono stretti attorno alla famiglia. I funerali di Stefania Corna saranno celebrati venerdì 9 ottobre alle 10 nella chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo.