TRENTO. La sfida più dura, la maratona delle nevi, è l'ultimo atto. La 50 km a tecnica classica conclude domani il programma dello sci di fondo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Protagonisti a partire dalle ore 11 sul tracciato di Tesero, in Val di Fiemme, l'asso norvegese Johannes Klaebo, finora dieci ori a cinque cerchi, cinque dei quali nella rassegna italiana, e l'azzurro Federico Pellegrino, quattro medaglie olimpiche (due argenti e due bronzi) in altrettante partecipazioni. La gara simbolo dello sci nordico sarà per l'azzurro l'ultima della sua leggendaria carriera.

Un modo, per il 35enne, di ringraziare e rendere omaggio ai tifosi che lo hanno seguito e incoraggiato così a lungo. E pazienza per i dolori provocati da una tendinite dopo la prova dello skiathlon, che per altro non gli hanno impedito di 'volare' due volte verso il podio nella staffetta a quattro e nella sprint a due.

"Ci mancherà" - ha già anticipato Klaebo, che domani insegue il sesto oro per conquistare tutti i titoli in campo maschile sugli sci stretti - E' stato un privilegio competere con lui per così tanti anni (tra i due ce ne sono comunque sei differenza, ndr) e dare vita a così tanti duelli avvincenti e tirati. E' bello vedere quello che è riuscito a raggiungere: ha avuto una grande carriera".

Oltre a Pellegrino, alla 50 km prenderanno parte anche il galvanizzato 23enne finanziere bellunese Elia Barp ("così giovane e già due medaglie", aveva detto) e il trentino classe '97 alfiere delle Fiamme Oro Simone Daprà, che ha collezionato un 17/o posto olimpico nella 10 km a tecnica libera. In campo femminile, domenica alle 10, sarà al via una sola italiana, la cadorina Anna Comarella, non solo coetanea di Daprà, ma anche con la medesima divisa della Polizia di Stato.

L'obiettivo è quello di migliorare i due piazzamenti finora: 46/a nella 10 km a tecnica libera e 36/a nello skiathlon.