MADRID. Cresce l'attesa per l'ottavo di finale che vedrà scendere in campo Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronterà Cameron Norrie, arrivato agli ottavi della Caja Mágica per la seconda volta in carriera. Il trentenne britannico sfiderà per la prima volta l'italiano con l'obiettivo di ottenere la sua seconda vittoria contro un numero 1 del mondo, dopo quella dello scorso novembre contro Carlos Alcaraz al Rolex Paris Masters.

E per questo ha già pianificato la sua strategia: "Movimenti in campo prima di tutto, poi cercare di usare un po' di più il dritto e le smorzate, che aggiungono un po' di dubbio nell'avversario quando lo attacchi e lo costringono ad adattare la propria posizione in campo", ha detto al sito dell'Atp.

Norrie, fuori dalla top 20 da febbraio 2024, è virtualmente numero 18 del mondo secondo le proiezioni in tempo reale della classifica Atp. Sinner, invece, è ancora in corsa per diventare il primo tennista a vincere cinque Masters 1000 consecutivi.