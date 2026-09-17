GORGONZOLA. Il Trento passa due volte in vantaggio, ma non riesce a portare a casa la vittoria: contro la Giana Erminio finisce 2-2. Per i lombardi è il primo punto del campionato; per la squadra di Luca Tabbiani resta il rammarico di aver visto sfumare due volte il vantaggio.

A sbloccare la partita è Andrea Sodero al 20’. La risposta dei padroni di casa arriva al 31’ con Muhameti, ma bastano tre minuti al Trento per tornare avanti: al 34’ segna Marco Garetto. Il primo tempo si chiude così sul 2-1 per i gialloblù.

Nella ripresa la Giana Erminio continua a cercare il pareggio e lo trova al 79’ con Samele. Il Trento prova a reagire: all’88’ Castelli prende il posto di Sodero nell’ultima sostituzione decisa da Tabbiani.

Nel recupero Saggionetto va vicino al gol con un tiro da fuori area che sfiora il palo. È l’ultima occasione di una gara in cui il Trento ha avuto per due volte il risultato dalla propria parte. Il fischio finale a Gorgonzola lascia entrambe le squadre con un punto. Il primo di questa stagione per i lombardi.

(Nella foto, Marco Garetto, autore del secondo gol – da Facebook Ac Trento)