TRENTO. Un motociclista è rimasto ferito nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre in un incidente avvenuto intorno all’1.30 sulla strada statale per Mezzolombardo. L’auto coinvolta nello scontro non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Secondo le prime informazioni, la moto stava viaggiando nella propria corsia quando una vettura proveniente dalla direzione opposta avrebbe sbandato, finendo per colpirla frontalmente.

Il motociclista è finito sull’asfalto, riportando fratture a una mano e a un braccio. Il giovane sarebbe comunque rimasto lucido. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno medicato prima di trasferirlo in ospedale.