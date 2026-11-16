TRENTO. Quattro ore per vaccinarsi gratuitamente contro l'influenza, senza prenotazione e senza limiti di età. Venerdì 20 novembre l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino organizza il primo open day della campagna antinfluenzale, aprendo le porte dei centri vaccinali provinciali a tutta la popolazione.

L'iniziativa si svolgerà dalle 13 alle 17 in nove sedi, distribuite sul territorio: Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento. L'obiettivo è ampliare la copertura vaccinale e raggiungere anche chi non rientra nelle categorie considerate maggiormente a rischio.

Oltre al vaccino antinfluenzale, in base all'età sarà possibile accedere anche alle vaccinazioni contro l'herpes zoster e lo pneumococco. La campagna si rivolge in particolare agli over 65, ma l'invito dell'Asuit è esteso a tutti: proteggere sé stessi significa contribuire anche alla tutela delle persone più fragili e di chi convive con patologie croniche.

I primi dati della stagione mostrano già una risposta significativa. In appena un mese sono state vaccinate oltre 73 mila persone in Trentino. Lo scorso anno, al termine della campagna, gli immunizzati erano stati più di 110 mila. Un risultato che l'Azienda sanitaria punta a consolidare, anche attraverso le giornate ad accesso libero.

La tempestività è un elemento importante: la protezione diventa efficace dopo circa due settimane e rimane attiva fino a sei mesi. Il periodo di maggiore circolazione dell'influenza si concentra generalmente tra dicembre e febbraio. In Italia, ricorda l'Asuit, il virus provoca ogni anno circa 8 mila decessi.

L'open day non è comunque l'unica possibilità per vaccinarsi. È possibile rivolgersi anche al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, alle farmacie aderenti oppure prenotare una seduta vaccinale attraverso TreC+ o il Cup, al numero 0461 379400.

Le sedi dell'open day del 20 novembre:

Arco: Palazzo Le Palme, largo Arciduca d'Asburgo 1.

Borgo Valsugana: Ospedale, viale Vicenza 9.

Cavalese: Centro Congressi Palafiemme, via Fratelli Bronzetti 64.

Cles: Palazzina ex-geriatrico, via Degasperi 41.

Mezzolombardo: Centro sanitario San Giovanni, via degli Alpini 11/A.

Pergine Valsugana: Ospedale riabilitativo Villa Rosa, via Spolverine 84.

Rovereto: Casa della Comunità, vicolo Paiari 13.

Tione di Trento: viale Dante 25.

Trento: Centro vaccinale, via Conci 84.