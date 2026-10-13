TRENTO. Informazioni gratuite, consulenza e orientamento per le persone con disabilità e le loro famiglie. Sono i servizi offerti dagli sportelli sociali gestiti dalla cooperativa HandiCREA alla Casa della Comunità di Riva del Garda e all’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana. Due punti di riferimento per aiutare i cittadini a orientarsi tra diritti, assistenza sanitaria, lavoro, servizi sociali e opportunità disponibili sul territorio.

Gli sportelli sono aperti il primo e terzo giovedì del mese a Riva del Garda e il primo e terzo mercoledì a Pergine. Il servizio è gratuito e si rivolge anche agli operatori del settore. Tra gli argomenti trattati figurano invalidità civile, amministrazione di sostegno, vita indipendente, progetti personalizzati, inclusione scolastica, ausili e accessibilità. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle informazioni e accompagnare le persone nella ricerca delle soluzioni più adatte alle proprie necessità.

A Riva del Garda, lo sportello è ospitato negli spazi del Servizio sociale dell’Alto Garda e Ledro, all’interno della Casa della Comunità. Si affianca agli altri servizi già presenti, dal segretariato sociale allo Spazio Argento, fino al consultorio, agli ambulatori e ai servizi di salute mentale. Una collaborazione che punta a rafforzare la rete territoriale e a rendere più semplice l’accesso alle prestazioni e alle opportunità di sostegno.

La cooperativa HandiCREA gestisce complessivamente sette sportelli in Trentino, con sedi anche a Trento, Rovereto, Tione, Ziano di Fiemme e Cles. A questi si aggiunge il portale Trentino per tutti, dedicato all’accessibilità di strutture, percorsi e trasporti. Uno strumento per favorire l’autonomia delle persone con disabilità, migliorare la qualità della vita quotidiana e promuovere un turismo accessibile.