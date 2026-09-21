Curare un figlio malato di cancro lontano dalla propria città può comportare per una famiglia spese indirette e non sanitarie fino a 34.972 euro in un solo anno. Una cifra che comprende alloggio, vitto, trasporti locali e viaggi, ma anche supporto psicologico, riabilitazione neuro-psico-motoria e pratiche amministrative. A richiamare l’attenzione sul peso economico e sociale della malattia è Peter Pan, associazione che sostiene le famiglie di bambini e adolescenti con tumore, in occasione del Settembre d’Oro, mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul cancro pediatrico.

In Italia ogni anno ricevono una diagnosi di tumore circa 1.400 bambini tra 0 e 14 anni, ai quali si aggiungono tra 600 e 800 ragazzi dai 14 ai 20 anni. I progressi della ricerca e delle terapie hanno aumentato le possibilità di guarigione e la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’84%. Ma i percorsi di cura possono essere lunghi e spesso devono essere affrontati in ospedali lontani dalla città di residenza.

Per le famiglie significa non soltanto sostenere spese importanti, ma anche riorganizzare completamente la propria vita lavorativa. Almeno uno dei genitori può trovarsi nella necessità di ridurre l’attività professionale o abbandonarla per seguire il figlio durante le terapie. Secondo Peter Pan, gli strumenti di tutela esistenti sono spesso pensati per percorsi di cura più brevi rispetto a quelli dell’oncologia pediatrica e riguardano inoltre soltanto i lavoratori dipendenti.

Tra le principali criticità c’è il congedo straordinario, che prevede un limite complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa e non si rinnova. Un limite che può diventare particolarmente pesante in presenza di recidive, complicanze tardive o conseguenze a lungo termine delle terapie. «Non si può scegliere tra lavoro e cura», sottolinea l’associazione, chiedendo maggiori tutele per le famiglie che affrontano un tumore pediatrico.