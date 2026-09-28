TRENTO. Capire come le cellule tumorali si muovono nel sangue e individuare con maggiore anticipo i segnali che possono portare alla formazione di metastasi. È l’obiettivo di 3DSecret, progetto europeo di ricerca che si è concluso a Trento dopo un lavoro che ha coinvolto centri di ricerca internazionali.

Tra i protagonisti del progetto c’è la Fondazione Bruno Kessler, che ha coordinato la ricerca sull’intelligenza artificiale attraverso l’Unità Data Science for Health del Centro Digital Health and Wellbeing. I ricercatori hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale generativa in grado di integrare dati biomedici molto diversi tra loro: immagini microscopiche, informazioni genetiche, parametri metabolici e cartelle cliniche.

Il modello è stato validato su oltre 10mila campioni e 20 differenti tipologie di tumore. L'obiettivo è ricostruire un quadro il più possibile coerente del paziente anche quando alcuni dati non sono disponibili e individuare quali ulteriori analisi possano essere maggiormente utili.

«Nessuna singola modalità può descrivere un paziente», spiega Nicolò Lazzaro, ricercatore dell’Unità Data Science for Health di Fbk. «Una radiografia, un esame del sangue, il Dna del tumore e l’attività genica, così come l’anamnesi terapeutica del paziente, descrivono aspetti diversi dello stesso sistema. Il nostro obiettivo è riunire questi segnali in un modello unificato».

I risultati scientifici e la validazione del sistema sono stati pubblicati sulla rivista Plos Computational Biology, dando ulteriore visibilità al lavoro sviluppato nell’ambito del progetto europeo.

La tecnologia ha inoltre ricevuto un riconoscimento dall’Innovation Radar della Commissione europea, strumento dedicato all’individuazione delle innovazioni sviluppate attraverso i progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea.

Un ulteriore sviluppo è arrivato nel 2025, quando il lavoro è stato selezionato nell’ambito dell’iniziativa «PoC by Fbk: Test your idea!», nata per favorire il trasferimento dei risultati della ricerca verso possibili applicazioni pratiche. Attraverso il finanziamento PoC è stato avviato il progetto «Modelli GenAI sistemici da campioni periferici» nell’ambito della Uk Biobank.

In questo caso l’analisi è stata estesa a un gruppo di 500mila partecipanti, con l'obiettivo di verificare la possibilità di individuare precocemente alcune malattie attraverso dati ottenuti da semplici campioni di sangue.

3DSecret è un progetto di ricerca finanziato da Horizon Europe attraverso il programma Eic Pathfinder Open, dedicato a sostenere idee scientifiche ad alto rischio e con il potenziale di sviluppare nuove tecnologie.

Il lavoro dell’Unità Data Science for Health di Fbk si concentra sull'impiego di data science e intelligenza artificiale nell'analisi dei dati biomedici e clinici, attraverso lo studio di dati clinici, bioimmagini e dati omici. L'obiettivo è sviluppare strumenti destinati alla ricerca e alla medicina di precisione, con particolare attenzione a modelli robusti, interpretabili e validabili in contesti clinici.