MILANO. I laboratori di bellezza si confermano una buona pratica per restituire sicurezza alle donne che affrontano il cancro. A sottolinearlo è La forza e il sorriso Ets, ente del Terzo settore che in Italia organizza laboratori gratuiti di cura della pelle e make-up per donne in terapia oncologica, con l’obiettivo di aiutarle a gestire gli effetti visibili delle cure e ritrovare benessere e fiducia.



Secondo i questionari compilati nel 2025 da oltre 1.000 donne in trattamento oncologico, il 97,8% ha giudicato molto utile il laboratorio per valorizzare la propria immagine. Il 77,6% ha dichiarato di aver acquisito molta o moltissima sicurezza in sé, mentre il 94,8% ha apprezzato il confronto con altre donne nella stessa condizione. Il 99,1% ha ritenuto l’incontro utile per affrontare meglio la malattia e le cure, e il 98,5% si è detto molto soddisfatto dell’esperienza.



In Italia il progetto è attivo dal 2007 ed è la versione nazionale del programma internazionale Look Good, Feel Better. In questi anni sono stati realizzati circa 5.900 laboratori gratuiti, con il supporto a circa 25.500 donne. L’iniziativa, patrocinata da Cosmetica Italia e parte di Federchimica, è oggi presente in 60 strutture ospitanti tra ospedali e associazioni, con il sostegno di 41 aziende.



Ogni laboratorio si svolge in un’unica seduta di circa due ore e mezza. Una consulente di bellezza professionista accompagna un piccolo gruppo di 4 o 5 partecipanti attraverso 13 passaggi, dalla cura della pelle al make-up, pensati per mascherare gli effetti secondari delle terapie antitumorali e sostenere la qualità della vita. A livello globale, nell’ultimo anno Look Good, Feel Better ha supportato oltre 265.900 persone, organizzando più di 11.600 laboratori in 27 Paesi.