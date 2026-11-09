TRENTO. Conoscere i propri diritti durante le cure e affrontare con maggiore consapevolezza il ritorno alla vita professionale. È questo il tema dell'incontro gratuito promosso da Lotus – Oltre il Tumore al Seno, in programma giovedì 12 novembre, dalle 17.30 alle 19, in modalità online.

L'appuntamento fa parte del ciclo «Lavoro e malattia oncologica», nato per offrire informazioni pratiche a chi deve conciliare il percorso terapeutico con gli impegni professionali. Tra i temi affrontati ci saranno permessi, assenze, tutele previste dalla legge e modalità di rientro al lavoro.

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia autonoma di Trento, rappresentato da Matteo Borzaga e dalla viceconsigliera Laura Rosina.

L'iniziativa punta a rispondere ai dubbi che possono emergere dopo una diagnosi oncologica, quando alle difficoltà legate alla salute si aggiungono questioni economiche, organizzative e lavorative. «La malattia oncologica non si esaurisce con l'aspetto sanitario», sottolinea Lotus, evidenziando la necessità di garantire supporto anche sul piano professionale e sociale.

La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati a 20 persone. È necessaria la registrazione attraverso il link dedicato.