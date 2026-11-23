TRENTO. Rafforzare la collaborazione tra strutture sanitarie, migliorare la diagnosi precoce e garantire alle donne colpite da tumore al seno percorsi di cura sempre più personalizzati. Sono questi i temi al centro del convegno medico-scientifico “BRE(AST)ENNERO: Autostrada di conoscenza senza limiti di velocità”, ospitato oggi, lunedì 23 novembre, all'Itas Forum di Trento.

Ad aprire i lavori è intervenuto l'assessore provinciale alle politiche sanitarie Mario Tonina, che ha sottolineato la necessità di costruire una rete di collaborazione tra i professionisti delle Breast Unit. «Il Brennero non è soltanto un asse geografico che collega territori e comunità, ma può diventare sempre più un asse di collaborazione, di conoscenza e di condivisione delle migliori esperienze in ambito sanitario».

Al centro dell'incontro il ruolo delle Breast Unit, le unità specializzate nella diagnosi e nel trattamento del tumore della mammella. Tonina ha ricordato come il percorso di cura coinvolga numerose figure professionali, dalla chirurgia all'oncologia, dalla radioterapia alla riabilitazione, fino al sostegno psicologico. «Dietro ogni diagnosi non c'è soltanto una patologia da curare, ma una donna, una persona, una famiglia, con le proprie paure e il bisogno di non essere mai lasciata sola».

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione. In Trentino il programma di screening mammografico è attivo dal 2001 e rappresenta uno degli strumenti principali per individuare precocemente la malattia. Secondo l'assessore, tuttavia, la prevenzione deve essere accompagnata da un'organizzazione sanitaria capace di assicurare continuità tra diagnosi, terapie e assistenza.

Nel suo intervento Tonina ha inoltre ringraziato il personale sanitario e, in particolare, Antonella Ferro, responsabile della Breast Unit dell'ospedale di Trento, e Marvi Valentini, direttrice dell'Unità operativa di Senologia clinica. L'obiettivo, ha concluso, è superare i confini territoriali e condividere competenze, ricerca e innovazione per offrire a ogni donna le migliori opportunità di cura e qualità della vita.