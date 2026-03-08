TRENTO. Martedì 10 marzo il Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento apre le porte per l’Open Day dedicato alla scoperta dei percorsi di studio nel settore sanitario. L’iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 18 e sarà rivolta agli studenti delle scuole superiori e a tutti i cittadini interessati a conoscere più da vicino le opportunità di formazione e di lavoro offerte da questo ambito. I corsi sono attivati nelle sedi di Trento e Rovereto, alcuni gestiti dall’Università di Verona e altri dall’Università di Trento.



Le professioni sanitarie rappresentano oggi uno dei pilastri del sistema di salute, con un ruolo sempre più centrale nell’assistenza e nella prevenzione. Si tratta di percorsi che uniscono competenze scientifiche, relazione con le persone e utilizzo di tecnologie avanzate. Dalla diagnostica di laboratorio alle tecnologie per immagini, fino ai sistemi digitali che supportano l’assistenza infermieristica, l’evoluzione tecnologica sta trasformando profondamente il lavoro dei professionisti sanitari.



Durante la giornata di orientamento i partecipanti potranno visitare gli stand informativi dedicati ai singoli corsi di laurea, confrontarsi con studenti universitari e tutor e ricevere indicazioni sui piani di studio, sugli sbocchi professionali e sulle modalità di preparazione ai test di ammissione. Saranno inoltre organizzate dimostrazioni e attività pratiche che permetteranno di conoscere da vicino alcune delle competenze richieste nelle diverse professioni.



Per l’anno accademico 2026-2027 il Polo universitario attiverà otto corsi di laurea: infermieristica, fisioterapia, tecnica della riabilitazione psichiatrica, igiene dentale, tecniche di laboratorio biomedico, assistenza sanitaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.



Alla didattica universitaria si affiancano i tirocini nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali del sistema sanitario provinciale, con la possibilità per gli studenti di svolgere periodi di studio e formazione all’estero attraverso il programma Erasmus+.