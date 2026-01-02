TRENTO. Per il 2026 l'aumento delle rette alberghiere delle 42 case di riposo gestite da Upipa è dell'uno per cento: la media è di 186 euro all'anno. Nel dettaglio, 18 sono rimaste ferme, senza alcun ritocco, mentre l'incremento maggiore è stato a Pieve di Bono e a Mezzolombardo. Spiega Michela Chiogna, presidente di Upipa: «Il dato più importante è che nessuno degli enti ha applicato il massimo consentito dalla Provincia per gli aumenti, vale a dire tre euro al giorno».

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