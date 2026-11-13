TRENTO. Oltre 350mila euro di risarcimento, da parte di due diversi ospedali, per aver tardato la diagnosi e avviato delle terapie non corrette, aggravando in questo modo il quadro clinico della paziente. Questo il risultato di un procedimento che ha visto protagonista una donna residente in provincia di Trento che si è rivolta al gruppo Giesse, specializzato nel settore dei risarcimenti per malasanità. Il risarcimento, per lei e il marito, è stato confermato da una sentenza della corte d'Appello. Tutto inizia nel 2008 quando la donna, all'epoca 60enne, si rivolge all'ospedale San Camillo di Trento per un problema di incontinenza urinaria mista.

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