TRENTO. Il Consiglio di Stato dà ragione all’azienda sanitaria trentina e respinge il ricorso dei sindacati sul concorso per l’assunzione di 20 dirigenti medici di medicina d’emergenza-urgenza. Con la sentenza numero 8400, la Terza sezione ha confermato la legittimità del bando, stabilendo anche che i medici possono essere chiamati a svolgere turni di guardia in ospedali diversi da quello di assegnazione, nel rispetto di precise condizioni.

La controversia era nata dal ricorso presentato da Cimo Trentino Alto Adige e Aaaroi-Emac Trento contro il bando pubblicato l’11 dicembre 2024 dall’allora Azienda provinciale per i servizi sanitari. La selezione riguardava i pronto soccorso di Trento, Rovereto, Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione, oltre a Trentino Emergenza. I sindacati contestavano la mancata distinzione tra le due unità operative di Trento e la possibilità di impiegare i medici in sedi differenti.

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto entrambe le contestazioni, confermando la precedente sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Secondo il Consiglio di Stato, l’azienda sanitaria poteva indicare nel bando le sedi geografiche disponibili senza specificare le singole unità operative.

Sul punto più delicato, quello dei turni di guardia fuori sede, la sentenza chiarisce che il contratto collettivo provinciale non vieta questa possibilità. La continuità dell’assistenza sanitaria, soprattutto nelle ore notturne e nei giorni festivi, rappresenta un interesse pubblico prioritario. Gli spostamenti devono però essere limitati a brevi periodi e giustificati da motivate esigenze organizzative, con rimborso chilometrico e copertura assicurativa Kasko.

La decisione rappresenta un pronunciamento importante per Asuit, che potrà fare riferimento ai principi stabiliti dai giudici sia nell’organizzazione dei servizi di emergenza sia nella predisposizione dei futuri concorsi per il personale medico.