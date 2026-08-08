TRENTO. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2026/2027. Nelle sedi di Trento e Rovereto saranno attivati nove corsi di laurea, per un totale di 437 posti disponibili. Le domande per partecipare alla prova di ammissione dovranno essere presentate entro il 24 agosto.

Il test, unico per tutti i percorsi, è in programma il 16 settembre, mentre la pubblicazione delle prime graduatorie è prevista entro il 25 settembre. I bandi sono disponibili sui siti dell’Università di Verona e dell’Università di Trento.

La fetta più consistente dell’offerta riguarda Infermieristica, con 225 posti nella sede di Trento. A Rovereto sono invece disponibili 25 posti per Fisioterapia, 20 per Igiene dentale e 27 per Tecniche della riabilitazione psichiatrica. A Trento sono previsti anche 25 posti per Assistenza sanitaria.

Per i corsi interateneo Verona-Trento, sempre nel capoluogo, sono disponibili 30 posti per Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 25 per Tecniche di laboratorio biomedico e 20 per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. A questi si aggiungono i 40 posti per Educatore professionale dell’Università di Trento.

La formazione prevede, accanto alle lezioni teoriche, una forte componente di tirocinio pratico sul campo e la possibilità di svolgere esperienze internazionali attraverso Erasmus+. Percorsi pensati per preparare figure professionali richieste nelle strutture ospedaliere, territoriali, socio-sanitarie e aziendali, pubbliche e private.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente online, utilizzando le credenziali Spid o Cie. Informazioni, procedure e bandi sono disponibili sul sito del Polo universitario delle professioni sanitarie del Trentino e sui portali degli atenei coinvolti.