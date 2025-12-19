BOLZANO. Nella serata di giovedì 18 dicembre, 112 studentesse e studenti del Polo universitario delle Professioni sanitarie Claudiana hanno celebrato il conseguimento del titolo accademico. La cerimonia si è svolta nella cornice della Sala Haydn, dove sono stati consegnati i diplomi alle laureate e ai laureati dei corsi di Infermieristica, Fisioterapia, Ostetricia, Logopedia, Terapia occupazionale, Dietistica e Igiene dentale. Un momento solenne che ha segnato l’ingresso ufficiale nel mondo del lavoro sanitario per una nuova generazione di professionisti.



Durante l’evento, l’assessore provinciale alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto, definendo le professioni sanitarie come la “spina dorsale del sistema sanitario”. Nel suo intervento ha evidenziato come queste figure siano chiamate ogni giorno a unire competenze tecniche ed empatia, offrendo sostegno e umanità soprattutto nei momenti di maggiore fragilità delle persone assistite.



Il direttore della Claudiana Guido Bocchio ha rimarcato l’importanza dell’impegno dimostrato dalle laureate e dai laureati, sottolineando che il titolo conseguito rappresenta la preparazione necessaria per affrontare un ambito lavorativo complesso e fondamentale come quello sanitario. Sulla stessa linea il direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige Christian Kofler, che ha espresso soddisfazione per la scelta dei giovani di intraprendere una professione sanitaria e l’auspicio di poter accogliere presto molti di loro come collaboratrici e collaboratori dell’azienda.



La cerimonia è stata accompagnata musicalmente dal gruppo Anaïstic e si è svolta in un clima di partecipazione e condivisione, alla presenza di familiari, amici, docenti, coordinatori dei corsi di laurea e tutor della Claudiana. Hanno preso parte all’evento anche il presidente della Claudiana Klaus Eisendle e il vicedirettore tecnico-assistenziale dell’Azienda sanitaria Frank Blumtritt, ribadendo il ruolo centrale della formazione e dell’esercizio professionale per garantire la qualità del sistema sanitario altoatesino.