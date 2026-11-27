TRENTO. Capire in anticipo quali persone con Parkinson rischiano di sviluppare complicanze motorie, per poter personalizzare meglio le cure. È la sfida affrontata da un gruppo di ricerca della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con i neurologi trentini e altri centri italiani, attraverso l'intelligenza artificiale.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica npj Parkinson’s Disease, del gruppo Nature, ha analizzato i dati clinici di 247 pazienti, cercando di individuare i fattori associati alla comparsa di due complicanze: le fluttuazioni motorie e le discinesie indotte dalla levodopa.

Le prime sono le variazioni della capacità di movimento che si verificano quando l'effetto dei farmaci diminuisce durante la giornata. Le seconde sono movimenti involontari che possono comparire nel corso del trattamento. Entrambe possono incidere sull'autonomia e sulla qualità della vita.

I ricercatori hanno utilizzato tecniche di apprendimento automatico per stimare il rischio di sviluppare queste complicanze nei tre anni successivi alla valutazione iniziale. Tra gli elementi più rilevanti sono emersi la durata del trattamento con levodopa e la dose giornaliera equivalente: il rischio aumenta in modo significativo quando la dose supera la fascia dei 300-400 milligrammi.

I risultati, tuttavia, non indicano ancora uno strumento pronto per l'uso clinico. I modelli hanno mostrato una capacità predittiva moderata e una sensibilità limitata. La ricerca evidenzia quindi la necessità di integrare le informazioni cliniche iniziali con dati raccolti nel tempo, per rendere le previsioni più affidabili.

Il lavoro si inserisce nel progetto NeuroArtP3, che coinvolge competenze di neurologia e intelligenza artificiale. Per la Fondazione Bruno Kessler, attraverso il gruppo Data Science for Health del Centro Salute Digitale e Benessere, l'obiettivo è trasformare grandi quantità di dati sanitari in strumenti utili ai medici.

Un aspetto centrale è l'intelligenza artificiale interpretabile: non soltanto un algoritmo capace di formulare una previsione, ma un modello che permetta di comprendere quali caratteristiche del paziente abbiano contribuito al risultato. Un passaggio importante in medicina, dove le decisioni devono restare comprensibili e verificabili.

«Il recente ingresso dell'intelligenza artificiale in questo campo non va inteso come una rivoluzione tecnologica fine a se stessa, ma come un'espansione delle capacità analitiche del medico», spiega Giuseppe Jurman, responsabile dell'unità FBK che applica la data science alla medicina.

La collaborazione con i clinici, sottolinea Monica Moroni, ricercatrice del Centro Salute Digitale e Benessere, ha permesso di sviluppare modelli pensati per offrire risultati interpretabili e potenzialmente utili nella pratica quotidiana.