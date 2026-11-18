TRENTO. La spesa sanitaria continua a crescere. Tutte le voci hanno il segno più davanti, con aumenti percentuali spesso a doppia cifra se si guardano gli ultimi dieci anni, dal 2016 al 2025, ma con crescite anche da un anno all'altro. Da una parte le risorse che mette il pubblico, nel caso del Trentino la Provincia, continuano ad incrementare, ma dall'altra anche le risorse che mettono sia Provincia sia i singoli cittadini nel privato sono in continuo e costante innalzamento. Insomma, le esigenze di salute si moltiplicano e il pubblico non basta. L'interessante fotografia arriva dal nuovo rapporto "Il monitoraggio della spesa sanitaria 2026", elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato del Ministero delle finanze, che analizza l'andamento dei conti sanitari pubblici, la spesa sostenuta dai cittadini e gli equilibri finanziari delle Regioni.

Per quanto riguarda il Trentino ecco la macro situazione: che la sanità continui a spendere sempre di più - con aumento di domanda e di servizi - è dimostrato dalla spesa sanitaria corrente CE (Conto Economico), che è arrivata a 1 miliardo e 670 milioni di euro, con una crescita dell'8,4% rispetto al 2024 (a livello nazionale la crescita è stata nettamente inferiore, +2,8%) e addirittura del 45% rispetto al 2016, quando "il budget" era di 1 miliardo e 148 milioni di euro. Guardando in Alto Adige, il budget per la sanità è maggiore: 1 miliardo e 789 milioni, con un aumento del 50,8% rispetto al 2016 e del 6,6% rispetto al 2024.

Nonostante i conti in costante crescita, si fatica a stare al passo con la domanda e con la gestione dei tanti servizi, che in dieci anni sono aumentati tantissimo. Lo dimostrano due dati. Da una parte la spesa privata dei cittadini, che è cresciuta quasi del sessanta per cento in dieci anni (+59,4% rispetto al 2016), essendo passata da circa 320 milioni a 510 milioni. E anche rispetto al 2024 c'è il più davanti: +4,3%, da 490 milioni a 510. Il dato su questa particolare voce della spesa sanitaria emerge grazie alla trasmissione dei numeri al Sistema TS (tessera sanitaria) per la dichiarazione dei redditi.

E se il cittadino spende sempre di più per avere risposte dal privato, anche il pubblico continua a finanziare sempre di più il privato accreditato per poter dare delle risposte ai pazienti: in Trentino, e arriviamo al secondo dato, gli acquisti di prestazioni dal privato sono passate da 145,7 milioni nel 2016 a 215,1 milioni nel 2025, con una crescita del 47,6%. E anche rispetto al 2024 (191,5 milioni dati come contributo ai privati) la crescita è a doppia cifra: +12,3%.

Un altra voce interessante del report riguarda la spesa per il personale sanitario. In Trentino siamo passati da 420 milioni nel 2016 a 624 milioni nel 2025, con un aumento dal 48,5%. Va detto che a pesare sono soprattutto i rinnovi contrattuali. In Trentino a livello percentuale l'incidenza del costo di medici e infermieri (e tutte le altre figure della sanità) incide sulla spesa corrente per il 37,4%, un dato in calo spetto al 39,6% del 2024 e comunque lontano dall'Alto Adige, dove metà del budget della sanità va al personale: 49,6%, il valore più elevato in Italia.

E anche in numeri assoluti l'Alto Adige è davanti al Trentino per gli stipendi al personale sanitario, con una spesa per i dipendenti di 888,3 milioni di euro, circa il trenta per cento in più rispetto alla nostra provincia. Considerando anche le dimensioni e i numeri dei due territori, evidentemente è vero quando si dice che a Bolzano un medico o un infermiere guadagna decisamente di più.

Restando in tema di personale, il Trentino ha investito nel 2025 poco più di 73 milioni di euro per la medicina generale convenzionata (59,4 milioni nel 2016 e 67,2 nel 2024). Si tratta dell'aumento più consistente a livello italiano, +8,8%.

Un'altra voce piuttosto impressionante riguarda la spesa per i prodotti farmaceutici, che in Trentino ha raggiunto i 142,2 milioni di euro nel 2025, una cifra più che doppia rispetto ai 61,7 del 2016 (+139%), ma in leggero calo rispetto ai 146,1 milioni del 2024.