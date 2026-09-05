CASTELMASSA. Quindici minuti di manovre di rianimazione per salvare una neonata in arresto respiratorio. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 settembre nella Casa della Comunità di Castelmassa, in provincia di Rovigo, dove il tempestivo intervento di un medico ha permesso di evitare il peggio.

A soccorrere la piccola è stato il dottor Giuseppe Puliafito, che di fronte alla gravità della situazione ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, proseguendo per circa 15 minuti, fino all'intervento del personale del Suem 118. La neonata è stata così salvata.

«Al dottor Puliafito e ai sanitari intervenuti esprimo il ringraziamento di tutti i Veneti», è il messaggio diffuso dopo l'episodio, che si è concluso fortunatamente con un lieto fine.

La vicenda diventa anche l'occasione per ricordare la diversa funzione dei servizi sanitari territoriali e di emergenza. Le Case della Comunità sono infatti presidi dedicati alle situazioni che non presentano carattere di urgenza. Per avere informazioni sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso è possibile rivolgersi al 116117.

In presenza di una situazione di emergenza, invece, l'indicazione è quella di chiamare direttamente il 118 oppure di recarsi al pronto soccorso, evitando di rivolgersi alle Case della Comunità per condizioni che richiedono un intervento immediato.