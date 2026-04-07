BOLZANO. È stata presentata stamattina, 7 aprile, a Bolzano, la nuova campagna «Fit: il movimento è salute», promossa dalla Provincia autonoma per incentivare uno stile di vita più attivo e rafforzare la prevenzione. L’iniziativa, illustrata dall’assessore Hubert Messner, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica nella vita quotidiana.



L’obiettivo è semplice: rendere il movimento accessibile a tutti, integrandolo nelle abitudini di ogni giorno, dal lavoro al tempo libero. «L’attività fisica è una delle forme più efficaci di prevenzione», ha sottolineato Hubert Messner, evidenziando l’impegno della Provincia nel promuovere programmi dedicati alla salute.



I dati mostrano un quadro variegato: in Alto Adige il 42% degli adulti pratica sport con regolarità, mentre un ulteriore 16% lo fa saltuariamente. Resta però una quota del 15% di persone completamente inattive, soprattutto tra gli anziani.



La campagna utilizzerà diversi strumenti di comunicazione, tra cui manifesti, annunci, contenuti online e video anche sui mezzi pubblici. Coinvolti anche esperti sanitari, che sottolineano come anche piccoli cambiamenti quotidiani possano migliorare in modo concreto il benessere generale.

Informazioni e video sulla campagna: Fit: il movimento è salute