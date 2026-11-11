VICENZA. Quattordici anni di carcere ciascuno per Luigi Gianello e Martina Binotto. È la richiesta avanzata mercoledì 11 novembre 2026 dal pubblico ministero Paolo Fietta al termine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Vicenza. I due genitori sono imputati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del figlio Francesco, deceduto nel gennaio 2024, a 14 anni, a causa di un osteosarcoma.

Secondo l’accusa, i genitori si sarebbero affidati al cosiddetto metodo Hamer, rinunciando inizialmente ai trattamenti della medicina scientifica. La diagnosi del tumore al femore era arrivata nel 2022 all’istituto Rizzoli di Bologna. Un medico padovano seguace di Hamer avrebbe sconsigliato la biopsia e suggerito argilla e antinfiammatori, prima di un percorso di rinforzo fisico in un centro della Toscana.

Determinante per la ricostruzione processuale è stata la perizia affidata dalla Corte ad Antonello Cirnelli e Franca Fagioli. Gli esperti, dopo aver esaminato la documentazione clinica, hanno concluso che il ragazzo avrebbe potuto sopravvivere se sottoposto tempestivamente ai protocolli chirurgici e chemioterapici previsti. Hanno inoltre segnalato l’impiego di farmaci neurotossici da parte dei seguaci del metodo Hamer.

Il procedimento ha preso in esame anche gli atti della Procura per i minorenni di Venezia, che aveva avviato un’iniziativa per la sospensione della responsabilità genitoriale, oltre agli approfondimenti della Procura vicentina. La difesa ha contestato il nesso causale tra le decisioni dei genitori e il decesso. La chemioterapia fu avviata soltanto in una fase successiva, quando le condizioni del ragazzo erano ormai peggiorate. La sentenza è attesa la prossima settimana.