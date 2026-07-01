TRENTO. Sono aperte le candidature per il concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2026-2029. I posti disponibili sono 40 e le domande dovranno essere presentate entro lunedì 27 luglio.

Il bando è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia, ma possono partecipare anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro la data della prova di concorso, fissata per il 21 ottobre 2026.

Il corso prenderà il via a novembre presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, con sede a Trento. La formazione durerà 36 mesi e prevede almeno 4.800 ore complessive di attività teorica e pratica. Durante il percorso sarà inoltre possibile svolgere attività nell'ambito della medicina convenzionata, con il riconoscimento di parte delle ore lavorative nel monte ore del corso.

A tutti gli iscritti sarà riconosciuta una borsa di studio di 11.603 euro l'anno. Per i medici, residenti o non residenti in Trentino, che si impegneranno a lavorare nella medicina convenzionata provinciale dopo il conseguimento del diploma, il contributo potrà essere integrato fino a 25.000 euro annui, previa domanda. La borsa è compatibile con l'assunzione di incarichi nella medicina convenzionata.

Il bando di concorso e il modello di domanda sono disponibili sul portale di Trentino Salute.