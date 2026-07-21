TRENTO. C'è tempo fino a lunedì 27 luglio 2026 per presentare la domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2026-2029. Il bando mette a disposizione 40 posti destinati ai laureati in Medicina e Chirurgia.



Possono partecipare anche i candidati che conseguiranno la laurea entro il giorno della prova concorsuale, fissata per il 21 ottobre 2026. Il percorso formativo prenderà il via nel mese di novembre 2026 presso la Scuola di formazione specifica in medicina generale dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT), con sede a Trento.



La durata è di 36 mesi, per un totale di almeno 4.800 ore tra attività pratiche e teoriche. Durante il corso sarà inoltre possibile svolgere attività lavorativa nella medicina convenzionata, con il riconoscimento di una parte delle ore lavorative all'interno del monte ore previsto dalla formazione.



A tutti gli iscritti sarà riconosciuta una borsa di studio di 11.603 euro all'anno. Per i medici, residenti o non residenti in Trentino, che si impegneranno a lavorare nella medicina convenzionata provinciale dopo il conseguimento del diploma, il contributo potrà essere integrato fino a raggiungere 25 mila euro annui. La borsa resta compatibile con gli incarichi nella medicina convenzionata.



Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul portale di Trentino Salute. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio provinciale professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università tramite posta elettronica o telefono.