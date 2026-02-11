TRENTO. In seguito all’esito degli esami e delle verifiche tecniche effettuate, il Consiglio di direzione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, in accordo con la direzione del Servizio ospedaliero provinciale e la direzione medica dell’ospedale di Trento, ha disposto la ripresa dell’attività nel day hospital oculistico dell’ospedale Villa Igea. L’attività chirurgica riprenderà regolarmente da giovedì 12 febbraio e i pazienti in lista saranno progressivamente contattati per effettuare l’intervento.



La sospensione temporanea delle sedute operatorie, disposta in via precauzionale a seguito della reazione infiammatoria manifestata da cinque pazienti, ha avuto come obiettivo prioritario la massima sicurezza e tutela dei pazienti.



“Tra i pazienti coinvolti nel recente episodio – si legge in un comunicato - il caso clinicamente più impegnativo presenta oggi un recupero visivo completo (10/10) e ha già richiesto di poter essere sottoposto all’intervento anche al secondo occhio, a conferma dell’efficacia delle cure e del percorso assistenziale”.



Il Consiglio di direzione di Asuit sottolinea: “La decisione di sospendere temporaneamente l’attività è stata assunta con grande senso di responsabilità e nella massima trasparenza, garantendo un’informazione puntuale a pazienti e cittadini. Fermarsi per verificare in modo rigoroso ogni aspetto organizzativo e clinico si è rivelato essenziale per rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza e la qualità delle cure. Desideriamo fin d’ora ringraziare il personale che, nelle prossime settimane, sarà impegnato nel recupero delle sedute operatorie non effettuate”.