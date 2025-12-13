TRENTO. Bilancio positivo per l’open day vaccinale. Code e qualche attesa sono la conferma di un’ottima partecipazione, soprattutto per quanto riguarda i centri più grandi di Trento e Rovereto e per la vaccinazione antinfluenzale, la più «gettonata».



Nel corso della mattinata, su tutto il territorio provinciale, sono state somministrate complessivamente 2.258 vaccinazioni, così suddivise: 1.058 contro l’influenza, 801 vaccinazioni contro l’HPV, 315 contro il Covid-19, 33 contro lo pneumococco e 51 contro l’herpes zoster. Nel dettaglio, a Trento sono state effettuate 354 vaccinazioni antinfluenzali e 147 contro l’HPV, mentre a Rovereto si registrano 173 vaccinazioni HPV e 164 antinfluenzali.



«I numeri confermano il successo dell’iniziativa e la risposta concreta della popolazione – sottolinea il dg di Apss Antonio Ferro – a dimostrazione di quanto la prevenzione vaccinale sia riconosciuta come uno strumento fondamentale per la tutela della salute individuale e collettiva».



Ricordiamo che è sempre possibile vaccinarsi contro l’influenza nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria e dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.