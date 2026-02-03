TRENTO. In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il cancro, che è domani, mercoledì 3 febbraio, l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina ha richiamato l'attenzione sull'importanza della prevenzione, definendola "la prima, fondamentale arma contro le patologie oncologiche." Il Trentino, informa la Provincia, "registra livelli di adesione agli screening tra i più alti nel panorama nazionale".



Nella fascia femminile interessata dallo screening mammografico, supera l'80%, ma è anche "molto positiva" per quanto riguarda il tumore della cervice uterina (oltre il 60%). Circa la prevenzione all'apparato colorettale rivolta a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, grosso moda una persona su due risponde all'invito.



Più in generale il quadro epidemiologico, fornito dal Registro tumori di popolazione Trentino, vede in media meno di 3.500 nuovi casi di cancro all'anno, il 53% dei quali riguardano gli uomini.



Negli ultimi anni, il tumore maschile più frequente (il 23,7% dei casi totali che colpiscono gli uomini), è quello alla prostata, con una media di 436 nuovi casi all'anno, seguono quello al polmone (196, 10,7% di quelli maschili), alla vescica con (179, 9,7%) e al colon-retto (174, 9,5%).



Nelle donne continua a prevalere il cancro alla mammella (489 nuovi casi, 30%) seguito dal tumore del colon-retto (139, 8,6%), al polmone (108, 6,6%) e dai melanomi della pelle (102, 6,2%).