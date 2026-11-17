TRENTO. Soddisfare una crescente richiesta di salute, che si traduce in visite specialistiche ed esami, con risorse comunque limitate. Un'impresa difficile. I tempi d'attesa monitorati mensilmente da Asuit confermano che per certe specialità la sfida è ancora aperta. Aumentare il numero delle prestazioni coinvolgendo il privato convenzionato e cercare di controllare la domanda sono alcune delle risposte. Ma c'è una terza via intrapresa da circa tre anni da Asuit grazie ad un accordo con i rappresentanti dei medici di medicina generale. Si tratta del teleconsulto che serve a favorire il confronto diretto tra medico di medicina generale e specialista su specifiche problematiche cliniche.

Solitamente la prassi, in caso di dubbio diagnostico, è che il medico di medicina generale prescriva una visita specialistica. Questo comporta costi per i pazienti, ma sopratutto tempi d'attesa a volte lunghi. In alcuni casi, però, la questione può essere risolta con il teleconsulto, un collegamento diretto tra ospedale e territorio che va direttamente a beneficio del paziente. In pratica, il medico di medicina generale invia un breve quesito allo specialista al quale - quando è necessario - può allegate foto ed esito di esami per un parere. Se questo è sufficiente per una diagnosi e una terapia non servono altri passaggi. Altrimenti sarà lo specialista a consigliare l'invio del paziente per un approfondimento.

Dal 2024 al luglio 2026 sono state circa 7.800 le richieste di teleconsulto e i numeri sono in costante aumento. Si è passati da 1.655 richieste per 1547 assistiti nel 2024 a 2.619 per 2.453 assistiti nel 2025. Al fine settembre di quest'anno le domande erano già state 3.522. Una modalità, dunque, che piano piano sta prendendo piede e che è un aiuto per abbattere anche le richieste di visite specialistiche laddove non sono necessarie.

Nel tempo sono aumentati anche i reparti a cui i medici di famiglia possono chiedere il consulto. Dermatologia è sicuramente il settore con i numeri maggiori: 3.147 richieste al 20 luglio di quest'anno. È evidente che a volte basta una foto di un neo, di una dermatite o di altro per capire come procedere o se è il caso di preoccuparsi. Al secondo posto c'è il centro diabetologico (1.178 teleconsulti), la cardiologia (1044), la pneumologia (990), tromboembolismo venoso (220), ematologia (169), fisiatria (95), malattie infettive (83) e richieste per ipertensione (75). Negli ultimi tempi hanno iniziato questa pratica anche otorinolaringoiatria, reumatologia, l'ambulatorio per il morbo di Parkinson e a breve partirà gastroenterologia, oculistica e oncologia con un punto accoglienza e orientamento.

Questa modalità di garantire consulti rientra nel più ampio accordo tra Azienda sanitaria e medici di generale con incentivi economici legati al raggiungimento degli obiettivi visto che comunque per i medici sul territorio inviare le richieste di teleconsulto richiede più tempo rispetto alla semplice compilazione di una ricetta per una visita specialistica. Nel 2025 sono stati 290 i medici che hanno aderito a questo progetto e nel 90% l'obiettivo è stato centrato.

Altro progetto, sempre legato all'appropriatezza, prevede una maggiore attenzione nell'indicazione dei Rao per una lista di 25 prescrizioni, quelle dove l'Azienda fa fatica a rispettare i tempi. In pratica ai medici è stato chiesto di ridurre il numero di prescrizioni in Rao UBD (ex A,B, C). La richiesta era di una riduzione del 10% negli ultimi mesi del 2024, del 2% nel 2025 e del 5% nel 2025, il tutto però calcolato su una media generale. 305 i medici che hanno aderito a questo progetto con un raggiungimento dell'obiettivo nel 2025 dell'88,2%. Secondo i dati aggiornati a settembre i maggiori problemi si registrano ancora sulle prestazioni in Rao B dove nel 38,3% dei casi i tempi non vengono rispettati.