TRENTO. Un disegno di legge per dare una risposta più organica alle persone affette da sindrome fibromialgica. È stato depositato in consiglio provinciale il ddl numero 84, a prima firma della consigliera Mariachiara Franzoia e sottoscritto dal gruppo del Partito Democratico del Trentino. L’obiettivo è superare ritardi diagnostici, frammentazione dei percorsi di cura e carenza di tutele sociali per una patologia cronica e invalidante, con una prevalenza soprattutto femminile.



Il cuore della proposta è l’istituzione della rete assistenziale reumatologica provinciale, coordinata dall’Azienda sanitaria. Il modello punta a integrare presidi pubblici e strutture private accreditate, garantendo una presa in carico multidisciplinare. Accanto alla terapia farmacologica sono previsti supporto psicologico, nutrizione e attività fisica adattata. Il testo prevede anche un percorso diagnostico terapeutico assistenziale specifico e un registro provinciale della sindrome fibromialgica, utile a monitorare l’incidenza della malattia sul territorio.



Sul piano dei diritti, il disegno di legge impegna la Provincia di Trento ad adottare provvedimenti per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. La proposta riconosce l’impatto della fibromialgia sulla qualità della vita e sulla capacità lavorativa. Per questo introduce anche misure conciliative e soluzioni flessibili nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di favorire il mantenimento dell’occupazione e contrastare pregiudizi e discriminazioni.



«Vogliamo trasformare la gestione della fibromialgia in Trentino da un insieme di risposte frammentate a un diritto certo e strutturato», afferma Mariachiara Franzoia. Il provvedimento valorizza inoltre il ruolo delle associazioni dei pazienti, chiamate a contribuire alla verifica dei percorsi assistenziali. Sono previste risorse per programmi di auto-mutuo aiuto e attività motoria specifica, considerati strumenti importanti per il benessere delle persone fibromialgiche.